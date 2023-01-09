МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Сотрудники Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) просчитали четыре сценария развития экономики: активизм, вторые 2010-е, кризис без изоляции и кризисный. Об этом пишут "Ведомости". Вероятность мягкой посадки для экономики США выросла, считают в ФРС

Как следует из презентации, подготовленной руководителем направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрием Белоусовым, наиболее благоприятный сценарий — активизм. Он возможен в случае сохранения темпов роста мировой экономики на уровне около 3%, сравнительно высоких цен на энергоресурсы, быстрого частичного снятия санкций и проведения политики технологической модернизации.

А по кризисному, самому неблагоприятному сценарию события будут развиваться, если возникнет структурный кризис мировой экономики, санкции будут сниматься медленно, и при этом в стране будет проводиться политика ситуационной стабилизации экономики.

Согласно первому сценарию, российский ВВП в 2023 году перейдет к росту, но по итогам года, тем не менее, все же сократится в пределах 2%. Кризисный сценарий предусматривает, что ВВП сократится более чем на 6%.