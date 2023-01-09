МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, согласно которому Россия денонсирует Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военным

Текст документа разместили в электронной базе палаты.

Конвенция была подписана в январе 1999 года во французском Страсбурге.

Ее денонсацию одобрило правительство, а в конце прошлого года соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.