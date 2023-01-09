2023-01-09T11:16:00+03:00
2023-01-09T12:13:35+03:00
2023-01-09T11:16:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230109/839415703.html
Путин внес проект о денонсации Конвенции об ответственности за коррупцию
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, согласно которому Россия денонсирует Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. Текст документа разместили в... ПРАЙМ, 09.01.2023
экономика, новости, госдума, владимир путин, коррупция, уголовная ответственность
https://1prime.ru/images/83941/58/839415875.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83941/58/839415875.jpg
https://1prime.ru/images/83941/58/839415872.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83941/58/839415872.jpg
https://1prime.ru/images/83941/58/839415866.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83941/58/839415866.jpg
https://1prime.ru/society/20230103/839388511.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, согласно которому Россия денонсирует Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию.
Текст документа разместили в электронной базе палаты.
Конвенция была подписана в январе 1999 года во французском Страсбурге.
Ее денонсацию одобрило правительство, а в конце прошлого года соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.