МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. "Пинок животворящий" является эффективнейшей управленческой технологией в России, написал губернатор Курганской области Вадим Шумков в мессенджере Telegram. Чудеса случаются. Кому повысят зарплату в 2023 году

Чиновник отметил, что именно "пинок животворящий", а не обучающие курсы, программы для повышения квалификации, а также различные инструменты, морально или материально стимулирующие граждан, представляет собой проверенную опытом наиболее эффективную российскую управленческую технологию.

Такой метод, добавил губернатор, в совокупности с другими инструментами оживит деятельность россиян намного быстрее зарубежных "аналогов".

"На том стояла и стоять будет русская земля", — подчеркнул Шумков.