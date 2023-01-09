МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел объявило в розыск бизнесмена Бориса Зимина* (признан в России иноагентом), следствие просит его заочного арестовать. Путин внес проект о денонсации Конвенции об ответственности за коррупцию

Согласно информации в базе данных МВД, Зимина* разыскивают по статье Уголовного кодекса. При этом предприниматель находится также в международном розыске.

Как сообщили РИА Новости в московском суде, бизнесмен обвиняется в мошенничестве. 11 января будет рассмотрено ходатайство о заочном избрании меры пресечения.

Борис Зимин* является сыном основателя компании "Вымпелком" и ФНП "Династия" Дмитрия Зимина, который скончался в 2021 году.

С сентября он значится в списке иностранных агентов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента