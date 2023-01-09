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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230109/839416646.html
МВД попросило заочно арестовать бизнесмена Зимина* за мошенничество
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Министерство внутренних дел объявило в розыск бизнесмена Бориса Зимина* (признан в России иноагентом), следствие просит его заочного арестовать. Согласно информации в базе данных... ПРАЙМ, 09.01.2023
экономика, новости, суд, мвд, арест, мошенничество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел объявило в розыск бизнесмена Бориса Зимина* (признан в России иноагентом), следствие просит его заочного арестовать.
Согласно информации в базе данных МВД, Зимина* разыскивают по статье Уголовного кодекса. При этом предприниматель находится также в международном розыске.
Как сообщили РИА Новости в московском суде, бизнесмен обвиняется в мошенничестве. 11 января будет рассмотрено ходатайство о заочном избрании меры пресечения.
Борис Зимин* является сыном основателя компании "Вымпелком" и ФНП "Династия" Дмитрия Зимина, который скончался в 2021 году.
С сентября он значится в списке иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента