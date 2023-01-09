МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Италии в ноябре упал до 7,8% против пересмотренного в сторону повышения октябрьского значения 7,9%. Между тем число занятых также снизилось. На это указывают данные национального бюро статистики Istat, опубликованные в понедельник. Безработица в Швейцарии достигла минимума за 20 лет

Ранее сообщалось, что в октябре безработица составляла 7,8%.

Уровень занятости в Италии является одним из самых низких в еврозоне. В ноябре он упал до 60,3% против 60,4% месяцем ранее. Однако за сентябрь-ноябрь число занятых выросло на 27 000 по сравнению с июнем-августом.

По сравнению с ноябрем 2021 года число занятых выросло на 278 000, то есть на 1,2%.

В ноябре безработица среди молодежи (лиц в возрасте 15-24 лет) упала до 23,0% против 23,6% месяцем ранее. Данные за октябрь были пересмотрены в сторону понижения.

В 3-м квартале 2022 года валовой внутренний продукт Италии вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, что выше прогнозов. Но теперь рост замедляется, так как компании и домохозяйства испытывают трудности в связи с высокими центами на энергоносители.

Центральный банк Италии прогнозирует, что в 2022 году ВВП страны вырос на 3,8%, но в текущем году рост составит всего 0,4%.