МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В ближайшие несколько кварталов зарплаты в еврозоне будут расти "очень сильно", но в реальном выражении они, видимо сократятся в результате высокой инфляции. Об этом говорится в вышедшем в понедельник экономическом бюллетене Европейского центрального банка. Чудеса случаются. Кому повысят зарплату в 2023 году

В последние два года рекордно высокая инфляция сократила реальнее доходы, и компании начали корректировать оплату труда. Это вызвало опасения, что инфляция будет самовоспроизводиться, если зарплаты будут корректироваться постоянно.

"Ожидается, что рост зарплат в ближайшие несколько кварталов будет очень сильным по историческим меркам, — сказано в бюллетене. — Это отражает силу рынка труда, на который пока не оказало существенного влияния замедление роста экономики, повышение минимальной оплаты труда в отдельных странах и сближение темпов роста зарплат и инфляции".

Вместе с тем ожидаемое ослабление экономики и неопределенность ее перспектив, вероятно, в дальнейшем окажут понижательное давление на рост зарплат, считают экономисты.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард недавно говорила, что рост зарплат, возможно, опережает прогнозы, и центральному банку необходимо предотвратить воздействие этой тенденции на более долгосрочные инфляционные ожидания.

Статья в бюллетене опровергает это опасение: в ней утверждается, что реальные доходы будут и впредь сокращаться, поскольку рост цен будет опережать рост зарплат.

"В реальном выражении зарплаты потребителей сейчас существенно ниже, чем до пандемии, и, вероятно, в ближайшие месяцы разрыв будет расти", — сказано в бюллетене.

"Поэтому профсоюзы на следующих этапах переговоров могут потребовать более существенного повышения оплаты труда, особенно в секторах с относительно низкими зарплатами", — отмечают авторы материала.