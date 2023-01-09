ПЕКИН, 9 янв — ПРАЙМ. Пекин отменил обязательную регистрацию участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сообщило российское торговое представительство в Китае. Китай ослабил коронавирусные ограничения для въезда россиян на автомобилях

По данным торгпредства, Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) отменил 9 статью закона "О внешней торговле", в которой говорилось о необходимости регистрации для предприятий, занимающихся экспортом и импортом товаров и технологий.

"Управления коммерции на местах больше не будут требовать подтверждений о регистрации в качестве участника ВЭД при оформлении квот, лицензий и свидетельств, связанных с экспортно-импортной деятельностью", — следует из сообщения торгового представительства в мессенджере Telegram.

Отмечается, что перед упразднением регистрации в масштабах всей страны эта практика была опробована в зонах свободной торговли – там это требование не действовало уже с 1 декабря 2019 года.