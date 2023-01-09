Голикова рассказала, какой должна быть зарплата медиков в 2023 году
Голикова: оплата медиков не может быть ниже, чем в 2022 году с учетом индексации и выплат
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Оплата труда медицинских работников в текущем году не должна быть ниже, чем в прошлом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным.
При этом в расчет берутся цифры с учетом индексации и специальных выплат для медиков, подчеркнула она.
Вице-премьер призвала региональные власти тщательно проконтролировать соблюдение этого требования.
По словам Мишустина, власти направят 152 миллиарда рублей на новые спецвыплаты для более чем миллиона медработников по всей стране.