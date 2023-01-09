МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Оплата труда медицинских работников в текущем году не должна быть ниже, чем в прошлом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным. Власти выделят 152 миллиарда рублей на новые выплаты медикам

При этом в расчет берутся цифры с учетом индексации и специальных выплат для медиков, подчеркнула она.

Вице-премьер призвала региональные власти тщательно проконтролировать соблюдение этого требования.

По словам Мишустина, власти направят 152 миллиарда рублей на новые спецвыплаты для более чем миллиона медработников по всей стране.