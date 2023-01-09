МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Свыше миллиона заявлений на единое пособие на детей подано на "Госуслугах" с 28 декабря, сообщает Минцифры. Соцфонд назначил единое пособие на 185 тысяч детей

"Более 1 миллиона заявлений на единое пособие на детей подали на "Госуслугах". Форму на портале открыли 28 декабря, а уже 3 января заявки начали передавать в Социальный фонд. Их рассмотрят в течение 10 рабочих дней", — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Там же отмечается, что для получения выплаты необходимо, чтобы среднедушевой доход семьи был не больше регионального прожиточного минимума, имущество членов семьи не превышало установленного перечня, а взрослые члены семьи имели трудовой доход или объективную причину его отсутствия.

Минцифры уточняет, что единое пособие назначается семьям с детьми и беременным женщинам. Оно включает в себя ряд действующих сейчас выплат, таких как пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности, выплаты на первого, третьего и последующего ребенка до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет и пособие на детей от 8 до 17 лет.

"Если вы имеете право на разные выплаты, теперь достаточно подать одну заявку. Размеры выплат, из которых складывается пособие — 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе. На детей — минимум для ребенка, на беременных женщин — минимум для трудоспособного населения", — заключает министерство.