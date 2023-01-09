МЕХИКО, 9 янв — ПРАЙМ. Инфляция в Мексике по итогам декабря 2022 года показала небольшой рост и составила 7,82% в годовом исчислении, сообщил Национальный институт статистики и географии Inegi, она продолжает оставаться на полугодовом минимуме. Годовая инфляция в еврозоне замедлилась по итогам декабря

"В декабре 2022 года Национальный индекс потребительских цен INPC увеличился на 0,38% по сравнению с предыдущим месяцем. В результате общая годовая инфляция составила 7,82%. В том же месяце 2021 года месячная инфляция составила 0,36%, а годовая — 7,36%", — говорится в отчете на сайте Inegi.

По данным института, последние два месяца показатель инфляции находится на минимальных значениях за полгода — в октябре он составлял 8,4%, а в сентябре достигал 8,76%.

Правительство Мексики совместно с бизнесом с мая прошедшего года реализует комплекс мер для борьбы с ростом цен в стране. На начальном этапе были отменены ввозные и вывозные пошлины на десятки товаров из базовой корзины и сельскохозяйственных животных, ограничены цены на топливо, электроэнергию, услуги связи и государственные услуги.

С октября правительство по согласованию с торговыми сетями, производителями и импортерами заморозило стоимость базовой корзины продуктов питания на уровне 1039 мексиканских песо (52,8 доллара США по текущему курсу). Со своей стороны власти начали предоставлять компаниям единую лицензию для упрощения санитарных процедур, ввоза товаров и упаковки, сохранили субсидии на топливо и заморозили концессионные ставки для компаний-операторов платных дорог. Рассмотрение любых новых норм, которые могут воспрепятствовать или сделать более дорогим импорт и транспортировку в стране продуктов питания, отложено.

Инфляция в Мексике в 2022 году достигала 20-летнего максимума, ключевая ставка ЦБ страны повышалась за год восемь раз и составляет сейчас 10,5%, это исторический рекорд.