МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Опубликованные во вторник результаты опроса кадровых агентств показали, что в декабре рынок труда Великобритании продолжал ослабевать, а значит, ослабнуть может и долгосрочное инфляционное давление. Россияне расхотели работать в международных компаниях

Рассчитываемый Конфедерацией рекрутинга и занятости (REC) и компанией KPMG ежемесячный индекс вакансий в декабре снизился до минимума с февраля 2021 года 53,0 с 54,1 в ноябре.

Результаты опроса, за которыми внимательно наблюдает Банк Англии, также показали ослабление давления со стороны зарплат.

Первичные зарплаты постоянных работников и ставки оплаты труда временных работников росли самым медленным темпом с апреля 2021 года, то есть рост был примерно таким же, как в среднем за два года до пандемии.

"Замедление роста постоянной занятости в декабре — обычное явление, но на этот раз оно сочетается с более широким трендом ослабления рынка постоянных работников", — сказал генеральный директор REC Нил Карберри.

"По словам кадровых агентств, это обусловлено тем, что компании отложили наем на январь на фоне высокой инфляции и неопределенности в экономике", — добавил он.

Большинство опрошенных Reuters экономистов ожидают сокращения британской экономики в этом году, и опросы компаний также указывают на вероятность рецессии.

При этом руководители Банка Англии опасаются, что высокая инфляция укоренится в общественном сознании, поэтому в феврале они, вероятно, опять повысят процентные ставки.

Главный экономист центрального банка Хью Пилл сказал в понедельник, что в Великобритании есть риск приобретения инфляцией импульса самовоспроизводства.

Опрос REC указал на самый высокий с января 2021 года темп сокращения постоянных рабочих мест.

"В целом рынок труда сохранят силу, но сокращение в таких секторах, как строительный, стало предметом особой обеспокоенности с учетом его важности для состояния экономики", — сказал Карберри.