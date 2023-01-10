ПЕКИН, 10 янв — ПРАЙМ. Отмена карантинных ограничений в Китае положительно повлияет на экономику страны, в ближайшее время восстановительный рост будет наблюдаться в сфере транспорта, туризма, розничной торговли и общественного питания, укрепится уверенность в области инвестиций, заявил во вторник РИА Новости старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан. Год великого перелома: куда вырулит экономика и как удержаться на плаву

"Китай с 8 января ослабил меры противоэпидемиологического контроля для международной гражданской авиации, выезжающих и приезжающих из-за границы пассажиров, эта ситуация в целом положительно повлияет на экономику", — заявил Ван Цзайбан.

Он отметил, что в краткосрочной перспективе при полной отмене ограничений для передвижений людей и перевозки товаров в таких сферах как транспорт, туризм, общественное питание, кино и телевидение, розничная торговля и электронная коммерция, будет наблюдаться очевидный восстановительный рост.

По его словам, если в эпидемиологической ситуации не возникнет обратной тенденции, "то такой восстановительный рост станет нормальным состоянием экономики, что значительно повысит уверенность людей в стабилизации и улучшении экономической деятельности, в частности, будет краткосрочный потребительский бум в период традиционного Праздника Весны (китайский новый год)".

"Первый квартал должен начаться хорошо. Говоря же про весь год, если не случится перелома в ситуации с пандемией, которая вновь вынудит все общество закрыться и остановить работу, то в целом социально-экономическая активность будет значительно укрепляться, в связи с чем различные отрасли Китая и внешний мир станут более оптимистичны в отношении китайской экономики, тем самым повышая инвестиционную уверенность", — указал аналитик.

Он отметил, что с возобновлением обменов между Китаем и зарубежными странами, международный пассажиропоток и логистика также будут иметь постепенный восстановительный рост.

"Некоторые страны вводят дискриминирующий мониторинг за пассажирами из Китая, и китайская сторона будет принимать соответствующие контрмеры. Однако влияние этого на обмены Китая с зарубежными странами по сравнению с полным закрытием и остановкой производства довольно ограничено", — подчеркнул он.

Китайские власти в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. Власти оперативно стали отменять ограничения, что в свою очередь повлекло за собой резкий всплеск заболевания по всей стране.

Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.

Ранее власти стран заявили, что намерены возобновить предоставление услуг по выдаче обычных виз, разрешений на временное проживание и видов на жительство для иностранных граждан, в том числе возобновится реализация мер безвизового транзита в течение 24, 72 и 144 часов и выдача временных разрешений на въезд, однако точных сроков не называлось.