МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Угрозы ареста отечественных активов за границей представляют собой попытку создать ничтожный и незаконный прецедент, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Альфа-банк передал Euroclear документы для разблокировки активов клиентов

Ранее агентство Bloomberg сообщало о намерении Эстонии до конца января текущего года представить юридический план ареста российских активов для их последующей передачи Украине.

"Понятно, что власти Эстонии хотят стать отличником на этом поприще и задать некий прецедент", — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, подобные "ничтожные" действия будут носить незаконный с точки зрения международного права характер. Кроме того, подчеркнул Песков, они возымеют последствия для "солидаризирующихся" государств.