ПАРИЖ, 10 янв — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Нидерландах по голландскому гармонизированному индексу потребительских цен по итогам декабря составила 9,6%, сообщает во вторник Центральное статистическое бюро страны (CBS). Инфляция в Мексике в 2022 году составила 7,82 процента

Общий уровень цен на товары и услуги в Нидерландах снизился с зафиксированных в ноябре 9,9% до 9,6% в декабре. Отмечается, что на инфляцию по-прежнему влияет динамика цен на энергоносители.

В декабре товары и услуги в Нидерландах подорожали на 7,5% по сравнению с тем же месяцем в 2021 году. Также в этом декабре цены на энергию были на 52% выше, чем в прошлом декабре. В то же время в ноябре стоимость электроэнергии была дороже на 70%, чем в том же месяце годом ранее.

Продукты в Нидерландах в декабре подорожали на 17,0% по сравнению с декабрем 2021 года, одежда — на 2,3%. Что касается продуктов питания, в основном цены поднялись на хлеб, крупы и молочную продукцию.

По данным статистического бюро, в целом стоимость жизни в Нидерландах в 2022 году в среднем выросла на 10% по сравнению с 2021 годом.

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.