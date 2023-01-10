МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России понижается, сейчас особенно важно контролировать цены, заявил президент страны Владимир Путин. Путин внес проект о денонсации Конвенции об ответственности за коррупцию

Глава государства во вторник заслушивает доклад главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского.

По словам российского лидера, инфляцию удается сдерживать в определенных рамках. Он также отметил тенденцию показателя к снижению.

Согласно официальным данным Минэкономразвития, инфляция на 26 декабря замедлилась до 12,19 процента.

Кроме того Путин подчеркнул, что ФАС в данный момент должна решать несколько задач, указав на особую важность осуществления контроля за ценами в стране.