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https://1prime.ru/state_regulation/20230110/839431420.html
Путин призвал ФАС контролировать цены в России
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Инфляция в России понижается, сейчас особенно важно контролировать цены, заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства во вторник заслушивает доклад главы Федеральной... ПРАЙМ, 10.01.2023
экономика, новости, владимир путин, инфляция, фас
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России понижается, сейчас особенно важно контролировать цены, заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства во вторник заслушивает доклад главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского.
По словам российского лидера, инфляцию удается сдерживать в определенных рамках. Он также отметил тенденцию показателя к снижению.
Согласно официальным данным Минэкономразвития, инфляция на 26 декабря замедлилась до 12,19 процента.
Кроме того Путин подчеркнул, что ФАС в данный момент должна решать несколько задач, указав на особую важность осуществления контроля за ценами в стране.