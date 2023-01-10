МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Дефицит бюджета РФ по итогам 2022 года составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3% ВВП, а общий объем доходов бюджета РФ достиг почти 28 триллионов рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства. Мишустин призвал продолжить поддержку макроэкономической стабильности

"Хочу сказать, что в прошлом году мы перевыполнили план по доходам — общий объем доходов (бюджета — ред.) составил, как вы сказали, почти 28 триллионов рублей, что на 2,8 триллиона рублей выше, чем мы изначально планировали. Это было достигнуто как за счет нефтегазовых доходов благодаря более высокой конъюнктуре цен на энергоносители, так и роста ненефтегазовых доходов, в том числе за счет роста налога на добавленную стоимость в результате увеличения спроса в определенные периоды прошлого года", — сказал он.

Министр также отметил, что в 2022 году для финансирования расходов были использованы дополнительные ресурсы. "Также мы увеличили и объемы привлечения средств финансового рынка в результате чего у нас увеличился дефицит бюджета и этот дефицит составил 3,3 триллиона рублей или 2,3% ВВП", — сказал он.