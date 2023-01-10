Глава ФАС Шаскольский: расследования повышение цен на стройматериалы в России продолжаются
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжает расследовать рост цен на стройматериалы в России, чтобы поспособствовать снижению стоимости, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.
Руководитель ФАС во вторник представляет доклад российскому лидеру Владимиру Путину.
По словам Шаскольского, рост цен на стройматериалы обусловлен рыночными условиями, а также определенными действиями хозяйствующих субъектов, в частности, ориентировка на "экспортную альтернативу".
"Мы провели ряд расследований, возбудили дела в отношении металлургов, в отношении производителей материалов из древесины, из газобетона, стекла", — отчитался глава ФАС. Он добавил, что одним из результатов продолжающегося расследования можно считать понижение стоимости товаров.
Президент, в свою очередь, подчеркнул важность проведенной работы на фоне планов российских властей в отношении жилищного строительства.
По данным Росстата, цены на стройматериалы в России в ноябре 2022 года снизились почти на один процент. С начала 2022 года к ноябрю стоимость стройматериалов в стране, согласно ведомству, в среднем увеличилась на 4,1 процента, а прирост в годовом выражении составил 4,3 процента.
https://1prime.ru/state_regulation/20230110/839431531.html