МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжает расследовать рост цен на стройматериалы в России, чтобы поспособствовать снижению стоимости, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский. Правительство продлило упрощенную выдачу разрешений на строительство

Руководитель ФАС во вторник представляет доклад российскому лидеру Владимиру Путину.

По словам Шаскольского, рост цен на стройматериалы обусловлен рыночными условиями, а также определенными действиями хозяйствующих субъектов, в частности, ориентировка на "экспортную альтернативу".

"Мы провели ряд расследований, возбудили дела в отношении металлургов, в отношении производителей материалов из древесины, из газобетона, стекла", — отчитался глава ФАС. Он добавил, что одним из результатов продолжающегося расследования можно считать понижение стоимости товаров.

Президент, в свою очередь, подчеркнул важность проведенной работы на фоне планов российских властей в отношении жилищного строительства.

По данным Росстата, цены на стройматериалы в России в ноябре 2022 года снизились почти на один процент. С начала 2022 года к ноябрю стоимость стройматериалов в стране, согласно ведомству, в среднем увеличилась на 4,1 процента, а прирост в годовом выражении составил 4,3 процента.