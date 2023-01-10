МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Россия выполнила все соцобязательства перед гражданами по итогам 2022 года, заявил глава правительства Михаил Мишустин в рамках совещания во вторник. Мишустин призвал продолжить поддержку макроэкономической стабильности

Он рассказал, что за прошедший год расходы федерального бюджета составили более 31 триллиона рублей, доходы – 28 триллионов рублей.

По словам премьера, масштабные задачи по поддержке экономики потребовали значительных затрат, однако социальные обязательства перед россиянами были неукоснительно исполнены. Кроме того, власти оказали поддержку компаниям.