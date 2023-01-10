Власти выполнили все социальные обязательства перед россиянами в 2022 году
Мишустин сообщил о выполнении всех социальных обязательств перед россиянами в 2022 году
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Россия выполнила все соцобязательства перед гражданами по итогам 2022 года, заявил глава правительства Михаил Мишустин в рамках совещания во вторник.
Он рассказал, что за прошедший год расходы федерального бюджета составили более 31 триллиона рублей, доходы – 28 триллионов рублей.
По словам премьера, масштабные задачи по поддержке экономики потребовали значительных затрат, однако социальные обязательства перед россиянами были неукоснительно исполнены. Кроме того, власти оказали поддержку компаниям.