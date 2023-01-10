МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли проект закона, согласно которому получателям материнского капитала каждый год будут сообщать остаток выплаты, следует из базы данных палаты.

Медицинский работник и новорожденный ребенок

Соцфонд назначил единое пособие на 185 тысяч детей

Документ внесла председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина.

В данный момент информацию об остатке можно получить, если направить соответствующий запрос, однако не у всех есть для этого возможности.

Как уточняется в в пояснительной записке, проект предлагает возобновить действовавший ранее формат взаимоотношений между ответственным за выплату маткапитала органом (с 2023 года это Соцфонд) и гражданами.