В Госдуме предложили информировать россиян об остатке маткапитала
В Госдуму внесли проект о ежегодном информировании об остатке материнского капитала
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли проект закона, согласно которому получателям материнского капитала каждый год будут сообщать остаток выплаты, следует из базы данных палаты.
Документ внесла председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина.
В данный момент информацию об остатке можно получить, если направить соответствующий запрос, однако не у всех есть для этого возможности.
Как уточняется в в пояснительной записке, проект предлагает возобновить действовавший ранее формат взаимоотношений между ответственным за выплату маткапитала органом (с 2023 года это Соцфонд) и гражданами.