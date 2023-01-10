МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли проект закона, согласно которому получателям материнского капитала каждый год будут сообщать остаток выплаты, следует из базы данных палаты. Соцфонд назначил единое пособие на 185 тысяч детей

Документ внесла председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина.

В данный момент информацию об остатке можно получить, если направить соответствующий запрос, однако не у всех есть для этого возможности.

Как уточняется в в пояснительной записке, проект предлагает возобновить действовавший ранее формат взаимоотношений между ответственным за выплату маткапитала органом (с 2023 года это Соцфонд) и гражданами.