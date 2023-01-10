МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) отозвало кредитные рейтинги "Россетей" и их облигаций из-за слияния с ФСК ЕЭС, сообщается на сайте агентства. АКРА подтвердило кредитный рейтинг Альфа-Лизинга до уровня АА-(RU), изменив прогноз на «Стабильный»

"АКРА отзывает ранее присвоенный публичному акционерному обществу "Российские сети" кредитный рейтинг на уровне ААА(RU), прогноз стабильный, и ранее присвоенный выпуску его облигаций… кредитный рейтинг на уровне ААА(RU)… в связи с прекращением деятельности публичного акционерного общества "Российские сети" как отдельного юридического лица в результате завершения 9 января 2023 года процедуры реорганизации в форме присоединения к публичному акционерному обществу "Федеральная сетевая компания — Россети", — говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые кредитный рейтинг был подтвержден компании в марте 2018 года, а кредитный рейтинг выпуска облигаций — в апреле 2020 года.

В середине июля 2022 года "Россети" и их дочерняя структура ФСК ЕЭС сообщили о грядущем слиянии на базе ФСК, которая сейчас управляет магистральными электросетями. В сентябре глава "Россетей" Андрей Рюмин сообщил, что слияние планируется завершить в начале 2023 года.

Решение о переименовании было принято на внеочередном собрании акционеров ФСК ЕЭС. Оно связано с реорганизацией компании путем присоединения к ней "Россетей", а также АО "ДВЭУК — ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".