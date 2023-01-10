МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Всемирный банк снизил прогнозы роста ВВП США в 2023 году до 0,5%, еврозоны — до 0%, Китая — до 4,3%, сообщил банк. Минэкономики Украины оценило объем падения ВВП страны

"В США ожидается падение темпов роста до 0,5% в 2023 году, что на 1,9 процентного пункта ниже предыдущих прогнозов и является самым низким показателем с 1970 года за исключением периодов официальной рецессии", — говорится в пресс-релизе, который сопровождает публикацию обновленного доклада Всемирного банка.

Прогноз для еврозоны также снижен — на 1,9 процентного пункта, до 0%, для Китая — на 0,9 процентного пункта, до 4,3%.

Всемирный банк сообщил, что пересмотрел в сторону понижения прогнозы для 95% развитых и 70% развивающихся стран.