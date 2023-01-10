ВАШИНГТОН, 10 янв — ПРАЙМ. Всемирный банк ожидает замедления роста мировой экономики в 2023 году до 1,7% и указывает, что любое новое негативное событие может спровоцировать рецессию, сообщил банк. Эксперт оценил, как отмена карантина в Китае повлияет на экономику страны

В пресс-релизе, сопровождающем публикацию очередного доклада, банк сообщил, что снизил снизил прогнозы экономического роста на 2023 год для 95% развитых и 70% развивающихся стран.

"Прогнозируется, что глобальная экономика вырастет в 2023 году на 1,7% и на 2,7% в 2024 году. Резкое снижение темпов роста будет, как ожидается, распространено широко: прогнозы на 2023 год пересмотрены в сторону уменьшения для 95% развитых экономик и почти 70% развивающихся и переходных экономик", — заявил банк.

Факторами торможения он считает повышенную инфляцию, растущие процентные ставки, сокращающиеся инвестиции и экономические последствия ситуации на Украине.

"Ввиду хрупкости экономической ситуации любое новое негативное событие… может столкнуть глобальную экономику в рецессию. Это будет первый раз за более чем 80 лет, когда две глобальные рецессии происходили в одной десятилетие", — сказано в пресс-релизе.

Примерами таких событий эксперты назвали неожиданный всплеск инфляции и резкий подъем ставок для ее сдерживания, возобновление пандемии или эскалацию геополитической напряженности.

Рост развитых экономик снизится до 0,5% в 2023 году с 2,5% в 2022 году, прогнозирует банк. "На протяжении последних двух десятилетий замедления таких масштабов предшествовали глобальной рецессии", — сказано в релизе.

Без учета Китая, рост развивающихся и переходных экономик замедлится до 2,7% с 3,8%. "К концу 2024 года ВВП стран с переходными и развивающимися экономиками будут примерно на 6% ниже уровня, который ожидался до пандемии", — говорится в документе. Банк ожидает, что темпы глобальной инфляции снизятся, но останутся выше допандемийных показателей.