ВАШИНГТОН, 10 янв — ПРАЙМ. Всемирный банк ожидает снижения ВВП России в 2023 году на 3,3% с возобновлением роста на 1,6% годом позже, заявил банк. В октябре организация ожидала снижения ВВП РФ в 2023 году на 3,6%, а прогноз по 2024 году был таким же, как и в обновленном докладе. Всемирный банк предрек замедление роста мировой экономики в 2023 году

"ВВП России в 2023 году, как ожидается, вновь снизится на 3,3% ввиду полной имплементации нефтяного эмбарго ЕС и сокращения экспорта природного газа из-за прекращения Россией поставок в ЕС по трубопроводу "Северный поток 1", — говорится в обновленном докладе о перспективах мировой экономики.

В 2024 году Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России на 1,6% благодаря "умеренному расширению потребления и незначительному восстановлению экспорта", который Россия будет переориентировать на другие страны.

Также Всемирный банк прогнозирует, что экспорт нефти из России в 2023 году сократится меньше, чем предполагалось.

"Экспорт российской нефти ожидает падение в 2023 году из-за дополнительных санкции, введенных в декабре 2022 года для нефти и в феврале 2023 года для нефтепродуктов. Общее сокращение российского экспорта вероятно, будет меньше, чем ожидалось изначально", — говорится в опубликованном отчете ВБ.

При этом организация ожидает возобновление роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 3,3% при условии, что не случится дальнейшей эскалации.