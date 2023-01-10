Всемирный банк спрогнозировал снижение ВВП России и Украины на 3,3 процента в 2023 году
ВАШИНГТОН, 10 янв — ПРАЙМ. Всемирный банк ожидает снижения ВВП России в 2023 году на 3,3% с возобновлением роста на 1,6% годом позже, заявил банк. В октябре организация ожидала снижения ВВП РФ в 2023 году на 3,6%, а прогноз по 2024 году был таким же, как и в обновленном докладе.
"ВВП России в 2023 году, как ожидается, вновь снизится на 3,3% ввиду полной имплементации нефтяного эмбарго ЕС и сокращения экспорта природного газа из-за прекращения Россией поставок в ЕС по трубопроводу "Северный поток 1", — говорится в обновленном докладе о перспективах мировой экономики.
В 2024 году Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России на 1,6% благодаря "умеренному расширению потребления и незначительному восстановлению экспорта", который Россия будет переориентировать на другие страны.
Также Всемирный банк прогнозирует, что экспорт нефти из России в 2023 году сократится меньше, чем предполагалось.
"Экспорт российской нефти ожидает падение в 2023 году из-за дополнительных санкции, введенных в декабре 2022 года для нефти и в феврале 2023 года для нефтепродуктов. Общее сокращение российского экспорта вероятно, будет меньше, чем ожидалось изначально", — говорится в опубликованном отчете ВБ.
При этом организация ожидает возобновление роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 3,3% при условии, что не случится дальнейшей эскалации.
https://1prime.ru/state_regulation/20230110/839434591.html