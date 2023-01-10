МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Снижение ВВП России в 2023 году может составить лишь 1,5-2,5%, однако при определенных сценариях развития ситуации в мире спад может быть до 4%, поделились мнением с РИА Новости опрошенные эксперты. Минэнерго США ожидает снижение добычи нефти в России в 2023 году

Ранее во вторник Всемирный банк опубликовал доклад, в котором говорится, что организация ожидает снижения ВВП России в 2023 году на 3,3% с возобновлением роста годом позже — на 1,6%. В октябре организация ожидала снижения ВВП РФ в 2023 году на 3,6%, а прогноз по 2024 году был таким же, как и в обновленном докладе. Также банк ждет замедления роста мировой экономики в 2023 году до 1,7% и указывает, что любое новое негативное событие может спровоцировать рецессию.

"По России (прогноз — ред.), на наш взгляд, избыточно консервативен — мы ожидаем спад в 1,5-2% на высоких бюджетных расходах. Ну а основные риски лежат вне экономической плоскости", — считает главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Похожий прогноз дает и управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Он считает, что ВВП России в текущем году может снизиться на 1,5-2,5%. Однако это произойдет, если не реализуются новые санкционные риски, власти и экономические субъекты будут вести проактивную деятельность, а мировая экономика стабилизируется. "Базовый сценарий агентства, заключающийся в рецессии в Европе и невысоком экономическом росте в США и Китае, предполагает падение ВВП России на 2-3%", — обратил внимание Гришунин.

Также в НРА допускают и развитие пессимистического сценария: ВВП может упасть на 3-4% в случае обострения геополитической ситуации.

Комментируя прогноз Всемирного банка по росту мировой экономики в 2023 году, Табах отметил, что он "средний по рынку с учетом возможной рецессии". А по мнению Гришунина, ситуация в мировой экономике остается очень хрупкой из-за большого количества экономических и геополитических рисков. Так, велики риски рецессии в Еврозоне и существенного замедления экономики в Китае. "В свою очередь, американская экономика, на наш взгляд, сохранит рост. Наш базовый прогноз роста мировой экономики составляет 1,5-1,9%", — заключил он.