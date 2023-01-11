МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Доля японских домохозяйств, ожидающих роста цен в течение ближайшего года, в декабре сократилась до 85,0% с 85,7% в сентябре. Об этом говорилось в опубликованных в среду результатах ежеквартального опроса, проведенного Банком Японии. Вышли данные о рейтинге правительства Японии

Доля домохозяйств, ожидающих роста цен в течение пяти лет за отчетный период составила 76,7%, против 78,3% три месяца назад.

Центральной банк внимательно наблюдает за результатами таких опросов, чтобы оценивать перспективы инфляции.