МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Возникновение мирового кризиса в экономике является лишь вопросом времени, после его наступления новыми точками роста могут оказаться Россия, Индия и Китай, такое мнение выразил РИА Новости заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени. Г.В. Плеханова Денис Перепелица. Эксперт назвал прогноз Всемирного банка по мировой экономике оптимистичным

Ранее американский экономист Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года, в интервью газете El Mundo заявил, что мировое сообщество в течение десяти лет столкнется с "матерью всех долговых кризисов". Рубини отметил также, что пессимистично относится к консенсусу относительно того, что в 2023 году во многих странах будет наблюдаться экономический рост.

"Кризисные явления в экономике носят цикличный характер, поэтому рассчитывать на бесконечный рост нельзя. Кроме того, существует предел экономического роста, связанный с объективными потребностями общества. К 2023 году в мире сложился кризис перепроизводства", — указал Перепелица.

Он пояснил, что частично эта проблема была "отодвинута" за счет пандемии коронавируса и глобальных локдаунов. Однако, чем дальше отодвигается кризис, тем он становится глубже и продолжительнее.

"Очевидно одно — кризис уже не просто готов начаться, он перезрел и его наступление просто вопрос времени, а рост экономики в 2023 году возможен только на фоне очень высокой инфляции при активном государственном стимулировании. После наступления кризиса мир будет стараться найти новые точки роста, которыми вероятнее всего окажутся Россия, Индия и Китай", — отметил эксперт.

Суть любого кризиса — перераспределение ресурсов и смена собственников и этот новый масштабный кризис не станет исключением, добавил он. В результате возможно произойдет трансформация мировой финансовой системы, формирование единого валютного рынка с преобладанием новых цифровых фиатных валют, заключил Перепелица.