БРЮССЕЛЬ, 11 янв — ПРАЙМ. Валовой располагаемый доход домохозяйств в регионе единой европейской валюты поднялся почти на 7% в третьем квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ). Японские домохозяйства ожидают роста цен в 2023 году

"Валовой располагаемый доход домохозяйств увеличился в годовом исчислении на 6,9% в третьем квартале 2022 года после 5,9% в предыдущем квартале", — говорится в сообщении.

Заработная плата выросла на 5,9% после повышения на 7,7% кварталом ранее.

При этом потребительские расходы увеличились на 9,6% против роста на 12,8% в предыдущем квартале.

В третьем квартале 2022 года годовая инфляция в еврозоне била рекорды. По данным Евростата, в июле годовая инфляция в регионе ускорилась до 8,9%, в августе — до 9,1%, в сентябре — до 9,9%.