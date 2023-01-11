МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поставил задачу добиться результатов в развитии дорожной инфраструктуры и ЖКХ. Мантуров рассказал, когда "Аэрофлот" получит отечественные самолеты

"Нужно добиться заметных позитивных результатов в развитии дорожной и другой инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, хотя и здесь 2022 год был успешным, хорошим", — отметил он.

Президент добавил, что ранее обсуждал с вице-премьером Маратом Хуснуллиным результаты работы в строительном секторе.

"Хороший результат, просто один из лучших… в нашей истории", — оценил президент.