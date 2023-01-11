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Путин призвал добиться результатов в развитии дорожной инфраструктуры
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поставил задачу добиться результатов в развитии дорожной инфраструктуры и ЖКХ. "Нужно добиться заметных... ПРАЙМ, 11.01.2023
экономика, новости, владимир путин, жкх
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поставил задачу добиться результатов в развитии дорожной инфраструктуры и ЖКХ.
"Нужно добиться заметных позитивных результатов в развитии дорожной и другой инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, хотя и здесь 2022 год был успешным, хорошим", — отметил он.
Президент добавил, что ранее обсуждал с вице-премьером Маратом Хуснуллиным результаты работы в строительном секторе.
"Хороший результат, просто один из лучших… в нашей истории", — оценил президент.