МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Экономическая политика России должна быть выстроена так, чтобы она вела к росту реальных зарплат россиян и снижению бедности, заявил президент России Владимир Путин в ходе первого в 2023 году совещания с членами правительства. Россия будет повышать обороноспособность, заявил Путин

"Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства", — сказал он.

Российский лидер также призвал добиваться роста реальных доходов населения.

"Рост номинальной заработной платы — это хорошо, но это учетная позиция для нас с вами. Нам нужно добиваться ростов реальных доходов населения", — отметил президент.

Путин также добавил, что нужно учитывать "тренд снижения инфляции в текущей экономической политике".