КИШИНЕВ, 11 янв — ПРАЙМ. Средние потребительские цены за последние 12 месяцев выросли в Молдавии на 30,2%, сообщила пресс-служба Национального бюро статистики страны. МВФ выделит Молдавии 27 миллионов долларов

"Национальное бюро статистики сообщает, что средние потребительские цены в декабре 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. (за последние 12 месяцев) увеличились на 30,2%, в том числе на продовольственные товары на 31,8%, непродовольственные товары на 19,9% и услуги, оказываемые населению, на 44%", — говорится в ежемесячном отчете о росте инфляции.

При этом только за декабрь фрукты подорожали на 4,2%, сахар — на 2,6%, молочные продукты – на 2,2%. А в категории оказанных населению услуг больше всего вырос тариф на электроэнергию — на 11,1%.

Инфляция в стране стала разгоняться в прошедшем году, достигнув пика по итогам октября (34,6% за год) после чего начала снижаться. Глава молдавского центробанка (целевой инфляционный коридор которого — 5-6%) Октавиан Армашу тогда же заявлял, что пик инфляции в стране уже был преодолен.