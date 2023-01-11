МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России в конце первого квартала существенно снизится, а во втором квартале опустится ниже целевых 4%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Путин призвал выстроить экономическую политику для снижения бедности

"Мы исходим из того, что в первом квартале у нас, в конце первого квартала, инфляция существенно снизится год к году, постольку поскольку у нас пик цен мая уйдет из базы, ну и во втором квартале увидим те цифры, которые будут, скорее всего, даже ниже нашего целевого уровня в 4%, по крайней мере в какой-то период", — сказал министр в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.