АФИНЫ, 11 янв — ПРАЙМ. Дефицит баланса внешней торговли Греции за 11 месяцев 2022 года превысил 35 миллиардов евро и вырос на 13 миллиардов по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, сообщила греческая статистическая служба Elstat. Дефицит торгового баланса США в ноябре снизился лучше прогноза

"Общая стоимость импорта за период январь-ноябрь 2022 года составила 85,266 миллиарда евро (89,192 миллиарда долларов), по сравнению с 58,562 миллиардами евро (69,198 миллиарда долларов) за аналогичный период 2021 года, показав рост в евро на 45,6%", — говорится в сообщении.

Стоимость импорта без учета нефтепродуктов увеличилась на 12,186 миллиарда евро, то есть на 27,8%.

"Общая стоимость экспорта — поставок за период январь-ноябрь 2022 года составила 50,112 миллиарда евро (52,721 миллиарда долларов) по сравнению с 36,399 миллиарда евро (43,303 миллиарда долларов) за аналогичный период 2021 года, показав рост в евро на 37,7%. Стоимость экспорта без учета нефтепродуктов увеличилась на 5,771 миллиарда евро, то есть на 21,9%", — сообщила статистическая служба.

"Дефицит торгового баланса в период январь-ноябрь 2022 года составил 35,153 миллиарда евро (36,470 миллиарда долларов) по сравнению с 22,163 миллиарда евро (25,895 миллиарда долларов) в аналогичном периоде 2021 года, показав рост в евро на 58,6%. Этот показатель без учета нефтепродуктов увеличился на 6,415 миллиарда евро, то есть на 36,6%", — говорится в сообщении.