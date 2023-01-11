МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российские экономика, финансовая и банковская системы находятся в стабильном состоянии и есть все основания надеяться, что эта динамика сохранится в 2023 году, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе первого в этом году совещания с членами правительства. Путин назвал объем дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета России

"Мы можем уверенно констатировать, что финансовая, банковская системы страны, экономика в целом, находятся в стабильном состоянии, активно развиваются. У нас есть все основания полагать, что такие темпы будут сохранены и в 2023 году", — сказал он.