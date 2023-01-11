МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В новых регионах России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2023 года будет такой же, как и в других субъектах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 24". Госдума может рассмотреть законопроект о новом повышении МРОТ в январе

"Что касается минимального размера оплаты труда, то уже с 1 января 2023 года на территориях новых регионах будет действовать такой же минимальный размер оплаты труда, как и установлен на территории Российской Федерации в старых границах. То есть 16 242 рубля", — сказала она.

В среду президент России Владимир Путин обсудил с правительством меры социальной поддержки граждан в новых субъектах РФ: в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.