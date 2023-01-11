МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 1 по 9 января составила 0,24%, сообщил в среду Росстат. Минфин на первых в 2023 году аукционах разместил ОФЗ двух серий

"За период с 1 по 9 января 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,24%", — говорится в публикации.

За отчетный период рост цен на плодоовощную продукцию составил 6,5%, в том числе на огурцы — на 13%, на помидоры — на 12,9%, на морковь — на 6,7%, на лук репчатый — на 6,3%, на свеклу столовую — на 5,4%, на капусту белокочанную — на 2,4%, на картофель – на 2%, на яблоки – на 1,5%, на бананы – на 1%.

Сильнее всего подешевели крупа гречневая — на 1,4%, рис – на 0,8%, чай черный – на 0,5%, сахар-песок – на 0,4%, овощные консервы для детского питания – на 0,3%, подсолнечное масло, пшено и макаронные изделия – на 0,2%, сосиски, сардельки, маргарин и молоко – на 0,1%.

При этом среди продуктов (за исключением плодоовощной продукции) сильнее всего в цене выросла вареная колбаса — на 0,62%. Кроме того, рост цен отмечен на соль и пшеничную муку – на 0,4%, на рыбу мороженую, сливочное масло, яйца – на 0,3%, на мясо кур, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,2%, на говядину, баранину, колбасы полукопченые и варено-копченые, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости сильнее всего подорожали зубные пасты – на 0,5%, прокладки гигиенические и подгузники детские – на 0,3%, спички, мыло туалетное, сухие корма для домашних животных – на 0,2%, бумага туалетная – на 0,1%. При этом цены на пеленки для новорожденных снизились на 0,2%.

Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 1 по 9 января выросли на все препараты, в том числе на "Ренгалин" — на 1,3%, на отечественный анальгин — на 1,2%, на "Левомеколь" — на 1,1%, на нимесулид – на 0,8%, на "Эргоферон", поливитамины и корвалол – на 0,7%, на комбинированные анальгетики – на 0,6%, на аллохол – на 0,5%, на валидол – на 0,2%.

Электроника и бытовая техника с 1 по 9 января снижались в цене. Сильнее всего подешевели телевизоры — на 0,63%. Электропылесосы снизились в цене на 0,35%, а смартфоны — на 0,1%.

Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные — снизились на 0,25%.