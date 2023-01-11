МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в России с 1 по 9 января выросли в среднем на 6,5%, при этом наибольший рост показали помидоры и огурцы, следует из данных Росстата. Российский рынок акций подскочил на 1,27 процента

"Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 6,5%", — говорится в материалах статведомства. Больше всего, на 13,01%, подорожали огурцы, немного отстали помидоры — цена на них с начала года выросла на 12,87%. При этом, по данным Росстата, в 53 субъектах с начала года было зафиксировано подорожание огурцов на 10,1-38,9%, а помидоры в 50 субъектах РФ стали дороже в пределах 10,1-29,3%.

Цены на морковь, репчатый лук и свеклу в среднем по России выросли на 6,7%, 6,25% и на 5,4% соответственно. Капуста и картофель подорожали на 2,35% и на 2,02%, а яблоки и бананы — на 1,52% и на 1,03%.

Мясо кур с начала года выросло в цене на 0,2%, свинина и говядина — на 0,04% и на 0,1%. Вареная колбаса подорожала в среднем на 0,62%, полукопченая и копченая — на 0,13%, а сосиски и сардельки подешевели на 0,14%. В свою очередь, цены на сахарный песок и подсолнечное масло снизились на 0,4% и на 0,22%, а на куриные яйца и сливочное масло — увеличились на 0,33% и на 0,28%.

Цена творога осталась неизменнной, сметаны — выросла на 0,02%, сыры подешевели на 0,03%, а пастеризованное и стерилизизованное молока — на 0,09% и на 0,1%. Гречка с начала года по 9 января стала дешевле на 1,44%, рис — на 0,76%, пшено — на 0,19%, вермишель — на 0,01%. "Цены на крупу гречневую в 73 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-5,2%. В 6 субъектах цены не изменились. В 6 субъектах крупа гречневая стала дороже на 0,2-4,3%", — говорится в материлах.

Соль и мука стали дороже на 0,35%, цена на черный чай за тот же период снизилась на 0,51%, на печенье — на 0,02%. Мороженая неразделанная рыба выросла в цене на 0,27%, а водка с начала года по 1 января подорожала на 0,53%.