МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 9 января замедлилась до 11,65% с 12,19% на 26 декабря, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". ЕС пока не обсуждает новый пакет антироссийских санкций, сообщил источник

"На первой неделе 2023 года (за период с 1 по 9 января) инфляция составила 0,24%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 11,65% год к году", — говорится в обзоре.

Как следует из документа, в сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,57%, преимущественно за счет роста цен на плодоовощную продукцию. На остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,15%.

"В секторе непродовольственных товаров цены практически не изменились (минус 0,01%). На услуги цены выросли на 0,05%, за счет роста цен на бытовые услуги и городской пассажирский транспорт. При этом на туристические услуги цены снизились вследствие удешевления авиабилетов", — добавили в министерстве.

Ранее в среду глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что инфляция в России по итогам 2022 года оказалась ниже 12% и составила 11,9%. Росстат опубликует данные по динамике цен в России в декабре и в целом за 2022 год в пятницу, 13 января.

По прогнозу министерства, инфляция в текущем году составит 5,5%. При этом, по словам Решетникова, в конце первого квартала инфляция существенно снизится год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.