МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости устранять нарушения законодательства в экономической сфере и защищать права предпринимателей. Путин: нужно усилить надзор за своевременным выполнением гособоронзаказа

День работника прокуратуры РФ отмечается в стране 12 января. Глава государства в своем поздравлении сотрудникам ведомства отметил также работу по восстановлению прав пенсионеров.

"Особо отмечу вашу работу по восстановлению прав пенсионеров, инвалидов, детей-сирот. Прошу и впредь уделять этому направлению самое пристальное внимание, так же как и своевременному устранению нарушений федерального законодательства в экономической сфере, защите прав предпринимателей. Ваш безусловный приоритет — это и усиление координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью", — сказал он.

Путин также выразил уверенность, что российские прокуроры будут и дальше осуществлять строгий надзор за надлежащим исполнением законов, защищать людей от беззакония, равнодушия и произвола.