МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости со стороны прокуратуры усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа. Путин: необходимо устранять нарушения законодательства в сфере экономики

"Отдельно обращаю внимание на необходимость усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа", — сказал он в своем поздравлении сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником.

Глава государства также заявил, что главное в работе органов прокуратуры, чтобы россияне чувствовали, что они находятся под защитой закона.

День работника прокуратуры РФ отмечается в стране 12 января.