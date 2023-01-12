Путин: нужно усилить надзор за своевременным выполнением гособоронзаказа
Президент Путин заявил о необходимости усилить надзор за своевременным выполнением гособоронзаказа
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости со стороны прокуратуры усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа.
"Отдельно обращаю внимание на необходимость усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа", — сказал он в своем поздравлении сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником.
Глава государства также заявил, что главное в работе органов прокуратуры, чтобы россияне чувствовали, что они находятся под защитой закона.
День работника прокуратуры РФ отмечается в стране 12 января.