МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается установить студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований, государственную стипендию не ниже МРОТ, копия соответствующего законопроекта размещена в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослава Нилова. Россиянам объяснили, размер каких социальных выплат изменится в 2023 году

"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 36 Федерального закона "Об образовании", согласно которым студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственные стипендии назначаются не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда", — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается в пояснительных материалах к законопроекту, данная мера будет способствовать повышению качества образования.

Дума осенью приняла закон, устанавливающий МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рубля.