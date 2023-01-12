МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже в весенний призыв, сообщил "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Мишустин призвал обеспечить дополнительные трудовые гарантии призывникам

"До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием", — сказал он.

Первоначально призывать будут "по смешанному типу" — то есть граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Полный переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный — 30 лет, займет от года до трех лет, отмечается в материале.