В Госдуме сообщили о планах начать повышать призывной возраст в этом году
Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов: повышать призывной возраст начнут в этом году
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже в весенний призыв, сообщил "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием", — сказал он.
Первоначально призывать будут "по смешанному типу" — то есть граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Полный переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный — 30 лет, займет от года до трех лет, отмечается в материале.