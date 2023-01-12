ПЕКИН, 12 янв — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — по итогам 2022 года вырос на 2% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического управления КНР. Всемирный банк сделал прогноз по развитию экономики Китая в 2023-2024 годах

Отдельно в декабре CPI в городах и сельской местности в годовом выражении вырос на 1,8%. Продовольственные товары подорожали на 4,8%, непродовольственные — на 1,1%, потребительские — на 2,6%, услуги — на 0,6%. В месячном выражении СPI в декабре остался на прежнем уровне по сравнению с ноябрем.

Цены на фрукты в декабре в годовом выражении выросли на 11%, на овощи и зелень упали на 8%, яйца подорожали на 9,6%, продукция водного промысла подорожала на 3,4%, цены на мясо выросли на 11,6%, в том числе свинина подорожала на 22,2%. Алкоголь подорожал на 1,6%.

Услуги здравоохранения в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 0,6%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,4%, на транспорт и связь – на 2,8%, жилье подешевело на 0,2%, уточняет статистическое управление.

По итогам 2022 года больше всего в Китае выросли цены на фрукты — на 12,9%, а также на топливо для транспортных средств — на 20,9%. Самое значительное снижение стоимости продемонстрировала свинина — она за год подешевела на 6,8%.

В 2021 году инфляция в Китае составила 0,9%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%. Власти КНР ожидали, что 2022 году CPI составит около 3%.

ИНДЕКС ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Индекс цен производителей (PPI), являющийся показателем изменения оптовых цен производителей товаров и услуг в Китае, по итогам 2022 года вырос на 4,1%.

Отдельно в декабре PPI снизился на 0,7% в годовом выражении и на 0,5% — в месячном.

Согласно данным статистического управления, в 2022-м PPI сильнее всего вырос в нефтегазодобывающей промышленности — на 35,9%, Самое большое снижение было зафиксировано в отрасли черной металлургии — PPI снизился на 15,4%.