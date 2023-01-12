МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Большинство россиян не желают, чтобы старый Новый год стал официальным праздником и выходным днем, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Стало известно, на что жаловались туристы, отдыхавшие в России в праздники

"Только каждый третий россиянин (32%) хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным государственным праздником и выходным днем, против этого же выступают 56%. По их мнению, праздников в календаре и так достаточно: "Только с каникул вышли!", — подчеркивается в исследовании, проведенном с 9 по 11 января среди 1600 респондентов – представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Тем не менее, сообщается в нем, отмечать старый Новый год в нынешнем году собирается каждый четвертый россиянин (25%) — чуть больше, чем в прошлом году.

"Однако в целом популярность этого праздника снижается: если в 2012 году Новый год по старому календарю встречали 46%, то в 2015 году — уже 30%, а в 2021 году — только 26%", — указывается в исследовании.

При этом, судя по комментариям респондентов, сообщается в нем, чаще всего сегодня речь идет не об обильном застолье, а о домашнем скромном чаепитии.

"На работе же старый Новый год отпразднуют только 3%, большинство также ограничится чаем-кофе со сладостями", — говорится в исследовании.