МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Китай зарегистрировал ускорение годовой потребительской инфляции в декабре, обусловленной ростом цен на продукты питания, даже несмотря на то, что внутренний спрос пошатнулся в условиях ограниченной экономической активности в последний месяц года. Курс на сто: Китай задал новый тренд в нефтянке

Индекс потребительских цен (CPI) Китая в декабре вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 1,6% в ноябре. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали роста на 1,8%. Об этом свидетельствуют данные, представленные в среду Национальным бюро статистики.

В 2022 году CPI вырос на 2,0% по сравнению с 2021 годом. Целевой уровень правительства составлял около 3%.

Годовой рост индекса цен производителей (PPI) в Китае в декабре замедлился до 0,7% с 1,3% в ноябре. Опрошенные Reuters экономисты ожидали снижения индекса на 0,1%.

В 2022 году PPI вырос на 4,1% по сравнению с предыдущим годом, сообщили в бюро статистики.

В прошлом месяце Китай отказался от строгих ограничительных мер, направленных против распространения COVID, что вызвало всплеск заболеваний, ограничивший потребительскую активность.