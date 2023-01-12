МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Опрошенные Reuters экономисты полагают, что в декабре ситуация во внешней торговле Китая оставалась сложной из-за высокой заболеваемости COVID, перебоев в производстве и сокращения как внешнего, так и внутреннего спроса. Курс на сто: Китай задал новый тренд в нефтянке

Срединный прогноз 29 экономистов предполагает, что в декабре по сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт сократился на 10,0% после сокращения на 8,7% в ноябре. Если эти ожидания подтвердятся, то такие показатели будут наихудшими с февраля 2020 года.

За тот же период импорт сократился на 9,8% после сокращения на 10,6% месяцем ранее, считают экономисты.

Данные по внешней торговле Китая выйдут в пятницу.

Экономики многих торговых партнеров Китая находятся на грани рецессии, что способствует охлаждению внешнего спроса.