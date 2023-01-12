НЬЮ-ДЕЛИ, 12 янв — ПРАЙМ. Развивающиеся страны глобального Юга станут движущей силой экономики в XXI веке, в отличие от развитых стран, чей рост замедлился, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Россия может стать новой точкой роста мировой экономики, считает эксперт

Под термином "глобальный Юг" подразумеваются развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки.

"В XX веке развитые страны были движущей силой мировой экономики. Сегодня большинство этих стран с развитой экономикой замедляется. Ясно, что в XXI веке глобальный рост будет происходить за счет стран Юга. Я думаю, что, если мы будем работать вместе, мы сможем сформировать глобальную повестку дня", — сказал Моди в четверг в ходе открывшегося двухдневного онлайн-саммита "Голос глобального Юга".

Моди отметил, что участники встречи заявили об общих проблемах, которые касаются "нехватки ресурсов для наших потребностей в области развития и растущей нестабильности как в природном, так и в геополитическом климате".

"Наши усилия будут заключаться в том, чтобы определить направления действий для глобального Юга — как в отношении того, что мы можем сделать вместе, так и в отношении того, что мы можем вместе искать в глобальной повестке дня. "Голос глобального Юга" должен задавать собственный тон. Вместе мы должны вырваться из замкнутого круга зависимости от систем и обстоятельств, созданных не нами", — добавил премьер Индии.

Первый виртуальный саммит "Голос глобального Юга" открылся в Индии в четверг. Двухдневная встреча, на которую приглашены представители более чем 120 государств, посвящена пандемии COVID, глобальному инфляционному давлению и проблемам с продовольственной и энергетической безопасностью.