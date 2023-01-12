МИНСК, 12 янв — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в процессе реализации союзных программ по экономической интеграции с Россией Минск пока не ощутил заметных подвижек в сферах энергетики, промышленности и транспорта. Путин призвал обратить внимание на дисконт по энергоресурсам

"Да, проделана существенная работа по формированию и корректировке договорно-правовой базы межгосударственного сотрудничества. Но, несмотря на выполнение большинства мероприятий (предусмотренных союзными программами — ред.), заметных подвижек, прежде всего в сферах энергетики, промышленности, транспорта, Беларусь пока не ощутила", — сказал Лукашенко в четверг на совещании по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции. Президента цитирует госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.

По словам Лукашенко, выполнение программ по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов потребовало вынесения вопроса на высший уровень. "В ходе декабрьских переговоров с президентом России необходимые развязки были найдены. Как минимум, на три года. Сейчас идет работа над закреплением достигнутых договоренностей в действующих документах", — напомнил президент.