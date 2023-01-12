МИНСК, 12 янв — ПРАЙМ. В ходе реализации союзных с Россией программ по углублению экономической интеграции виден хороший результат, заявил по итогам совещания по реализации белорусско-российских союзных программ премьер Белоруссии Роман Головченко. Лукашенко поручил проанализировать налоговую политику Союзного государства

"По всем этим трем направлениям у нас есть существенный прогресс и хороший результат", — процитировало его слова государственное издание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.

Головченко пояснил, что оценка реализации союзных программ возможна по трем направлениям: по количеству выполненных мероприятий, а сейчас это около 70%, по уровню внешнеторгового оборота и в целом экономического сотрудничества Белоруссии и России, а также по решениям "застарелых вопросов, которые являлись определенным тормозом".

Он отметил, что курс на интеграцию и реализацию союзных программ был установлен правильный, а выбранное направление сотрудничества сейчас приносит республике экономические дивиденды. "Это было сознательное решение, которое утвердили главы двух государств. Они обозначили траекторию движения, задачи, которые стоят перед госорганами, которые реализуют союзные программы. В правительстве мы едины во мнении, что программы работают на благо Беларуси. При их реализации мы не утеряли ни грамма суверенитета", — заявил премьер.

Четвертого ноября 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утвердил 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.