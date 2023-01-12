БРЮССЕЛЬ, 12 янв — ПРАЙМ. Потребители в крупнейших государствах еврозоны улучшили свои ожидания по инфляции на ближайшие 12 месяцев, следует из ноябрьского исследования Европейского центрального банка (ЕЦБ), результаты которого опубликованы в четверг. Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США в декабре

"Медианный уровень ожиданий по инфляции в течение следующих 12 месяцев снизился с 5,4% (в предыдущем, октябрьском исследовании — ред.) до 5,0%", — говорится в нем. Речь идет об уровне инфляции через год в той стране, где живет тот или иной респондент.

Ожидания инфляции на три года вперед сократились с 3% до 2,9%, отмечается в релизе. Согласно последнему прогнозу самого ЕЦБ, сделанному в декабре, инфляция в целом в регионе единой европейской валюты может составить в 2023 году 6,3% после 8,4% в 2022 году.

Ноябрьское исследование регулятора также показало, что потребители видят некоторое увеличение своего номинального дохода в течение следующего года — на 0,9% против ожидавшихся месяцем ранее 0,7%. При этом впервые с середины 2021 года ожидания относительно роста номинальных расходов снизились до 4,3% с 4,7%.

Жители крупнейших стран еврозоны улучшили и свои прогнозы по рецессии на ближайшие 12 месяцев: до 2% с 2,6%.

Сам регулятор ждет роста экономики всей еврозоны на 0,5% в 2023 году после подъема на 3,4% в 2022 году.

Исследование потребительских ожиданий (CES) — это ежемесячный онлайн-опрос, в котором принимают участие около 14 тысяч жителей в возрасте от 18 лет из шести стран еврозоны: Бельгии, Германии, Испании, Франции, Италии и Нидерландов.