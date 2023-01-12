МИНСК, 12 янв — ПРАЙМ. Согласно оценке, торговый оборот Белоруссии и России в 2022 году мог быть выше 50 миллиардов долларов, а в 2023 году странам надо превзойти этот рекордный показатель, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Премьер Белоруссии оценил результат реализации союзных с Россией программ

"Несмотря на серьезные вызовы, санкции, рестрикции (со стороны Запада – ред.) и так далее, Беларусь и Россия продолжают развивать сотрудничество во всех сферах. По итогам 11 месяцев 2022 года достигнут исторически максимальный объем взаимного оборота товарами и услугами – 45 миллиардов долларов. Полагаю, что по итогам 12 месяцев мы сможем преодолеть и планку в 50 миллиардов долларов", — процитировало его слова госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.

Головченко отметил, что в 2023 году стоят более сложные задачи. "Рекордная планка взята, но ее надо превзойти в этом году. А ценовой фактор уже не будет играть такой роли. Мировой рост цен замедляется, это будет влиять и на белорусские экспортные позиции. Поэтому еще очень много серьезной работы", — сказал он.

По словам Головченко, у Белоруссии впервые сложилось положительное сальдо в торговле с Россией. "Во взаимной торговле с Россией одной из главных проблем для нас всегда было отрицательное сальдо. В некоторые годы разбежка доходила до 7 миллиардов долларов. То есть мы покупали в России товаров больше, чем туда продавали", — напомнил премьер.

Он пояснил, что положительное сальдо достигнуто не столько за счет сокращения импорта из РФ, сколько за счет роста белорусского экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

"Нам помогла мировая конъюнктура цен и ситуация, связанная с освобождением определенных товарных ниш на российском рынке. Но это не значит, что все произошло автоматически. Это серьезная многоуровневая работа, которой занимались президент, правительство, министры, руководители предприятий, чтобы удовлетворить возникший спрос на российском рынке и заполнить вакуум своими товарами", — отметил белорусский премьер.